Мэр Москвы рассказал, как будет выглядеть новая станция «Кленовый бульвар»

Утверждена архитектурная концепция станции «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро. Ее внешний облик будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником «Коломенское».

Об этом написал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

«Преобладающим элементом в дизайне станут арки. Расположим их таким образом, чтобы создать сквозные перспективы через весь ансамбль. Композиция получит эффект цельности и открытости. Также обыграем в отделке и название станции. К примеру, на путевых стенах выложим из алюминия кленовые листья, аналогичный орнамент появится на полу в вестибюлях», — рассказал Мэр Москвы.

Сейчас строители возводят ограждающие конструкции на площадке будущей станции, ведут земляные работы и укрепляют котлован, а также прокладывают правый тоннель между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар».

Бирюлевская линия будет включать 10 станций. Завершить строительство ее первого участка от станции «ЗИЛ» до «Курьянова» планируется в 2028 году.

