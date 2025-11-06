Обладателей «Пушкинской карты» попросили подать заявление

Обладателям «Пушкинской карты» нужно подать заявление на ее перевыпуск до 28 декабря, чтобы иметь возможность продолжить пользоваться ею в 2026 году. Об этом сообщили в Минкультуры.

Просьба о такой процедуре связана с «переездом» карты в банк ВТБ, уточнили в ведомстве. Выпущенные Почта банком карты будут работать до 31 декабря, а обратиться за новыми можно в приложении «Госуслуги культура».

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта, созданная для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Проект запустили в 2021 году. Ежегодно от государства на карту поступает пять тысяч рублей, которые можно потратить на посещение различных культурных или образовательных мероприятий.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, с начала старта соответствующей программы по всей стране было продано более 98 миллионов билетов на сумму более 48,3 миллиарда рублей. «Дети с удовольствием посещают культурные мероприятия», — отметила она.