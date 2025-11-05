Густой туман окутал Москву. В некоторых частях столицы сильно ухудшилась видимость, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам жителей севера Москвы, соседние дома не видно на расстоянии чуть более 70 метров. Другие источники утверждают, что очаги туманов ухудшают видимость до 200 метров.

Вечером во вторник, 4 ноября, в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за возможного тумана. Такие условия, по прогнозам синоптиков, сохранятся до 9:00 среды, 5 ноября.

Температура воздуха в этот период будет находиться в пределах плюс 3-5 градусов в столице и от 0 до плюс 5 градусов в Подмосковье. Днем в среду, 5 ноября, воздух прогреется до плюс 9 градусов, но в области температура может держаться на отметке плюс 4 градуса, спрогнозировали синоптики Гидрометцентра России.