Больше 10 круизных рейсов отправится из Москвы до завершения сезона навигации

Круизные теплоходы совершат более 10 рейсов из столицы в города России перед завершением сезона речной навигации, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© transport.mos.ru

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что последний круизный теплоход отчалит от Северного речного вокзала 10 ноября.

"Мы продолжаем развивать Северный и Южный речные вокзалы как важные транспортные площадки по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – отметил Ликсутов.

До завершения сезона суда отправятся в Нижний Новгород, Тверь, Плес, Ярославль и другие туристические центры России. Один из самых популярных маршрутов – эксклюзивный круиз "Московское золотое кольцо" через Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов и Суздаль.

Во время сезона навигации теплоходы отходили от Северного и Южного речных вокзалов. Для пассажиров предусмотрена расширенная экскурсионная программа с посещением главных достопримечательностей, а посмотреть расписание отправлений и купить билеты можно на сайтах или офисах туроператоров на речных вокзалов.

Кроме того, их территории благоустроены для комфортного отдыха пассажиров – в зданиях есть удобные залы ожидания, кассы, рестораны, информационные стойки. Для маломобильных посетителей оборудованы современные лифты и пандусы.

Также речные вокзалы являются популярными площадками для организации городских праздников и фестивалей.

Ранее стало известно, что в Москве начали готовить регулярные речные электросуда к зимнему сезону. Зимой на речных маршрутах проводят ледокольное обеспечение. Для этого на причалах проверяют все системы и проводят контроль наличия необходимого инвентаря. Также внимание уделяют системе антиобледенения.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/transport/04112025/844067?utm_source=CopyBuf