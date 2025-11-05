Синоптик назвал дату первого снега в Москве

Теплая погода сохранится в Москве и Подмосковье до начала следующей недели. Об этом в среду, 5 ноября, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, понижение температуры воздуха произойдет уже 11 ноября. В этот же день выпадет первый снег.

— До конца текущей недели и в начале следующей сохранится достаточно теплая погода. Температура воздуха будет превышать климатическую норму, но примерно с 11 ноября начнет понижаться и приобретет отрицательное значение до минус 2 градусов, — добавил Ильин.

На этой неделе температура воздуха днем будет в пределах плюс 4–10 градусов, передает Aif.ru.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, утверждает, что текущая неделя в Москве и Московской области будет аномально теплой. С 5 ноября и до 9 ноября температура воздуха будет превышать климатическую норму на 6–8 градусов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также рассказал «Вечерней Москве», что метеорологическая зима наступит в Московском регионе 11 ноября.