До двух сантиметров снега: синоптик Ильин предупредил о морозах в Москве

Метеорологическая зима наступит в столице и Московской области 11 ноября. В столичном регионе начнутся дневные и ночные заморозки, пойдет снег. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, морозы придут в Москву и область 11 ноября. Ожидается наступление заморозков не только ночных, но и дневных.

— С 11 ноября в ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 1–3 градусов. В течение ближайших 6–7 дней похолодает, и столбик термометра опустится до минус 2–5 градусов. С 19 ноября в дневные часы температура будет опускаться до минус трех градусов, — сказал Ильин.

Синоптик отметил, что ночные морозы задержатся до 17 ноября. А потом может вернуться волна более теплого воздуха в столицу, и температура изменится до положительных значений.

Эксперт подчеркнул, что 11 ноября местами по Московской области пройдет слабый снег, а в Москве он будет идти в период с 12 по 14 ноября. В это время может выпасть до 1–2 сантиметров снежного покрова.

В столичный регион вернутся ночные заморозки

Ночь на вторник, 4 ноября, в Московском регионе стала рекордно теплой. Температура воздуха на метеорологической станции ВДНХ составила до плюс 8,2 градуса, что чуть теплее ночной климатической нормы мая. Предыдущий максимум самых теплых сумерек был установлен в 2020 году, когда столбики термометров показали плюс 7,8 градуса.

Синоптики ранее заверяли, что обильные снегопады вряд ли обрушатся на Московский регион в середине ноября. Небольшие осадки могут быть только в Подмосковье.