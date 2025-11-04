В столичный регион вернутся ночные заморозки

В столичный регион возвращаются ночные заморозки, об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что в Москве метеостанция ВДНХ зафиксировала минимальную температуру в плюс 4,4 градуса, а вот в Бутово на юге столицы термометры показали ровно 0 градусов. Отрицательные температуры наблюдались в Подмосковье, холоднее всего было в Черустях — минус 2,2 градуса.

«Предстоящей ночью в столице обойдется без морозцев, а вот на востоке области заморозки еще возможны. Затем на несколько дней они вновь покинут столичный регион и вернутся только во второй декаде ноября, однако затягивать со сменой автомобильных шин на зимние уже не стоит», — дал совет синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая зима в Москве наступит в середине ноября.