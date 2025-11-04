В девяти округах Москвы с 2012 года возвели 20 детско-взрослых поликлиник

В Москве активно развивается система здравоохранения. Так, с 2012 года под кураторством столичного Департамента гражданского строительства возвели 20 детско-взрослых поликлиник. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Одна из ключевых задач города — поддержка и развитие здравоохранения, в том числе за счет строительства современных медицинских объектов. С 2012 года в столице возвели 20 детско-взрослых поликлиник общей площадью свыше 210 тысяч квадратных метров. Они отвечают современным требованиям и рассчитаны более чем на 12 тысяч посещений в смену. Здания оснастили современным медицинским оборудованием, сделали в них удобные зоны ожидания и специализированные кабинеты, что обеспечивает комфортные условия для пациентов и врачей», — рассказал Владимир Ефимов.

Новые поликлиники появились в Западном, Новомосковском, Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном и Центральном административных округах.

«С 2012 года за счет средств городского бюджета только в Новомосковском административном округе было построено пять детско-взрослых поликлиник общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Они созданы для оказания качественной медицинской помощи гражданам всех возрастов. Например, в 2024 году в Филимонковском районе возвели поликлинику на 320 посещений в смену. В здании организованы отдельные входы для обслуживания детей и взрослых, созданы лечебно-профилактические отделения, лаборатории и кабинеты для функциональной диагностики», — прокомментировал руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2026–2028 годах в Москве построят 52 объекта здравоохранения.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.