Архитектурная подсветка появилась в индустриальном парке «Руднево»

В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» завершили работы по архитектурной подсветке производственных и общественно-деловых корпусов.

© Mos.ru

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина активно продолжается работа по развитию социальной инфраструктуры в особой экономической зоне “Технополис Москва” и ее интеграции в городскую среду. Уже открыт уникальный спортивно-досуговый комплекс на площадке “Алабушево” и рекреационная зона в индустриальном парке “Руднево”. Здесь мы также реализовали проект архитектурной подсветки, которая сделает здания площадки еще выразительнее в вечернее и ночное время», — рассказал Максим Ликсутов.

В освещении корпуса практической подготовки студентов столичных колледжей использовали белые светодиодные фонари. Фасад производственного корпуса подчеркнули красно-синей и белой подсветкой, а общественно-деловой центр украсили разноцветными лампами. Работы выполняла столичная компания «МСК “БЛ Групп”».

Индустриальный парк «Руднево», расположенный в районе Косино-Ухтомский, является одной из крупнейших площадок ОЭЗ «Технополис Москва». К 2030 году здесь будет работать более 90 компаний, где смогут трудиться 21 тысяча человек.

Модернизация и расширение производств в столице возможны благодаря поддержке Правительства Москвы. Компании — резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» могут пользоваться масштабными налоговыми преференциями и льготами: в течение 10 лет предприятия не платят налог на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет два процента вместо 25. Резиденты также освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Предприятия направляют сэкономленные средства на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.