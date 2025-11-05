Туманы в Москве продлятся почти всю неделю

Значительная перемена погоды в Москве произойдёт в предстоящие выходные, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© Мослента

«Тёплая погода в Москве будет держаться до субботы. В воскресенье и понедельник она начнёт меняться. Здесь уже и пройдут дожди, и к вечеру понедельника не исключено понижение температуры до отрицательных значений», — поделился он.

По словам Шувалова, это приведёт к появлению гололедицы на дорогах.

«В дальнейшем температура будет понижаться и сопровождаться уже снегом во вторник, среду и четверг. Здесь выпадет небольшое количество. Но не нужно думать, что это будет прямо снегопад, который завалит город», — заметил он.

Дневная температура в этот период будет составлять порядка -1 °С, а ночная — до -6 °С, подытожил специалист.

Ранее москвичей предупредили, что утренние туманы продержатся в столице до конца недели.