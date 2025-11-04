Снежный покров в Москве начнет формироваться с 13 ноября

В Москве с 13 ноября начнет формироваться снежный покров, а к 15-16 ноября его высота составит уже 3-5 см.

© Российская Газета

Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С 13 ноября московская земля станет постепенно белеть", - написал он.

Синоптик также отметил, что после 10 ноября в столице начнется стремительное похолодание. Так, на следующей неделе придут ночные морозы, в темное время суток температура воздуха будет опускаться до минус шести градусов. Днем термометры покажут около нуля градусов.

В то же время до 10 ноября в Москве будет теплее климатической нормы на пять градусов. До этого времени, подчеркнул Тишковец, водители еще могут эксплуатировать летнюю резину.