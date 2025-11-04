В Москве во вторник потеплеет, но пройдет дождь

Во вторник, 4 ноября, в Москве ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до +11°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погодные условия в Центральной России будут определяться прохождением холодного атмосферного фронта, который принесет разрозненные кучево-дождевые облака и усиление ветра. В течение дня в столице и области сохранится облачная погода, к вечеру возможны прояснения. Количество осадков может составить до 6–8 литров на квадратный метр.

Тишковец отметил, что юго-западный ветер сменится западным и северо-западным, его скорость составит 4–9 м/с. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал, что в Москве до конца недели сохранится теплая погода. По его словам, среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму на 3–5°С.

Синоптик уточнил, что местами до четверга ожидаются дожди: в среду осадки возможны на севере города, а с пятницы дожди прекратятся.