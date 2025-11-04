В Москве в "Аптекарском огороде" расцвела орхидея-вампир

Редкая орхидея-вампир - Dracula chimaera - расцвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщила пресс-служба ботсада.

© Аптекарский огород МГУ

"Уникальное растение представлено в Пальмовой оранжерее в стеклянной витрине с ценными орхидеями. Цветение продлится всего несколько дней. В переводе с латинского Dracula - "дракон", а химера - извергавшее огонь чудище с головой льва, телом козы и змеиным хвостом из древнегреческой мифологии", - говорится в сообщении.

Родина Дракулы химеры - Колумбия и Эквадор, леса на высоте 1400-2450 м. В природе орхидея цветет в период с конца осени до конца зимы. На соцветии длиной 15-60 см образуется до шести цветков, покрытых волосками и достигающих в ширину до 22,5 см, оттеночная гамма - от красно-коричневого до бледно-желтого и темно-коричневого. При этом растение не обладает никаким выдающимся запахом.

В роду Дракула представлено 118 видов орхидей, чашелистики которых обладают необычными отростками. Эти цветы предпочитают тень и прохладу. В "Аптекарском огороде" представлена самая крупная в стране коллекция редких дракул, добавляется в сообщении.