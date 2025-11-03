Московские фонтаны подготовили к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по консервации фонтанов в преддверии заморозков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его цитирует mos.ru.

«Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки», — рассказал Бирюков.

Так, светодинамический фонтан в «Царицыно» — единственный в Москве, который накрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду на зимний период полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами.

Позже специалисты будут регулярно осматривать элементы фонтанов, проверять электротехническое оборудование, системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возведении нового моста над Москва-рекой. По его словам, уже установлены две большие секции пролета — над левым берегом и руслом реки.