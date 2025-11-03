Собянин: около 2,5 км дорог построят в районе МКАД на востоке Москвы

Специалисты приступили к обновлению участка МКАД и прилегающих улиц в восточной части Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в канале в мессенджере МАХ.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках первого этапа проекта будут проведены работы на участке протяженностью более пяти километров. Там реконструируют полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы на пересечении МКАД с шоссе Энтузиастов и улицей Победы.

Также запланировано строительство прямого съезда и выезда между МКАД и улицей Сталеваров, соединение улицы Косинской с Реутовской и замена дорожных знаков, указателей, разметок, продолжил мэр.

Вместе с тем специалисты обновят подземный и возведут надземный пешеходные переходы через МКАД на участке с 1-го по 2-й километр.

Проект также предполагает установку современных остановок общественного транспорта и обустройство тротуаров.

"Завершить работы планируем уже в следующем году", – подчеркнул градоначальник.

В свою очередь, второй этап подразумевает возведение еще 2,5 километра дорог, проектирование которых ведется в настоящее время. Эти изменения улучшат транспортную доступность для жителей районов Новокосино, Вешняки, Ивановское, Косино-Ухтомский, а также для подмосковного Реутова.

"Московская кольцевая автодорога – одна из важнейших и старейших городских магистралей. Мы продолжаем ее модернизацию. В прошлом году завершили проект реконструкции и строительства 22 развязок МКАД", – заключил Собянин.

Ранее специалисты обновили около 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на Садовом кольце. Всего там отремонтировали 28 участков дороги. Работы проходили на Зубовском бульваре, площади Красных ворот, на Крымском, Большом и Малом Краснохолмских мостах, в Добрынинском тоннеле, а также на улице Земляной Вал.