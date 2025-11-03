Заморозки зафиксировали в Москве минувшей ночью

Низкие температуры приборы показали в Бутово, там столбик минимального термометра остановился на отметке 0 градусов.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что отрицательные температуры наблюдались и в восточных районах Московской области. Холоднее всего было в Черустях, там минимум составил минус 2,2 градуса.