Заморозки зафиксировали в Москве минувшей ночью
Низкие температуры приборы показали в Бутово, там столбик минимального термометра остановился на отметке 0 градусов.
Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он отметил, что отрицательные температуры наблюдались и в восточных районах Московской области. Холоднее всего было в Черустях, там минимум составил минус 2,2 градуса.
«Предстоящей ночью в столице обойдётся без морозцев, а вот на востоке области заморозки ещё возможны. Затем на несколько дней они вновь покинут столичный регион и вернутся только во второй декаде ноября», — добавил синоптик.