Человек упал на пути на Люблинско-Дмитровской линии московского метро.

Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На прошлой неделе на южном участке Замоскворецкой линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за упавшего на пути человека.