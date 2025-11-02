В Москве открылась выставка "Век "Тихого Дона"

Выставка, посвященная 100-летию начала работы Шолохова над романом-эпопеей и 120-летию писателя, открылась в Музее современной истории России ровно в день возвращения в состав России Донбасса.

Тех самых земель, о которых писал Михаил Александрович в 20-30-х.

"Сегодня не просто 100 лет роману, сегодня 100 лет событиям, описанным в романе. И через 100 лет эти события повторяются", - говорил на презентации депутат Госдумы Александр Шолохов, внук писателя.

Выставка "Век "Тихого Дона" была задумана в Музее-заповеднике М.А. Шолохова как рассказ не только о книге, но и о таланте и твердости убеждений автора, о его гражданском мужестве.

... Роман-газета 1925 года с "Донскими рассказами". Здесь же портрет их 20-летнего автора - безусого, 20-летнего, в папахе. Тогда он начинал было книгу про казаков в корниловском походе, но вскоре остановился. "Читателю непонятно - что это за казаки? Что это за Область Войска Донского?.. Стал думать о более широком романе", вспоминал Шолохов...

Организаторы воссоздают на выставке среду казачьей станицы, тут узнаешь, что такое чекмень (казачий кафтан), а что - гусарики (обувь казачек), вспоминаешь имена истинных и мнимых казаков-героев Первой мировой...

Конец двадцатых и тридцатые - решительное время в жизни писателя и его романа.

В витрине номер журнала "Октябрь", где в 28-29 годах вышли 1 и 2 тома и начало 3 тома "Тихого Дона". Но дальше застопорилось. Вырезка из "Правды" с коллективным писательским письмом в защиту автора, обвиненного в плагиате - за подписью членов комиссии оправдавшей Шолохова. Переписка с Александром Фадеевым: новый главред "Октября" потребовал выбросить описания жестоких расправ красных при подавлении вешенского восстания и сделать Григория большевиком. Иначе роман не будет напечатан. Но 25-летний автор не стал писать то, чего не могло быть - и отстоял свое право, в том числе и перед Сталиным.

Шолохов на фото среди друзей, вешенских и не только коммунистов - а рядом снова его обращение, на сей раз письменное, 1938 года, к Сталину - в защиту их, уже арестованных и запытанных. И по его ходатайству вскоре освобожденных.

Письма, фото, документы, бесконечные писательские черновики чередуются с военной формой, оружием, боевыми наградами, знаменами, хоругвями... Дневники есаула Павла Кудинова: подробно описанный в романе руководитель вешенского восстания (в советские годы известного только по "Тихому Дону") эмигрировал, вернулся, отсидел, писал Шолохову. Рабочий стол писателя, машинка Olympia, письменный прибор, керосиновая лампа, были доставлены на выставку из Музея-заповедника в Вешенской.

И, конечно, главное сокровище выставки - подлинные рукописи первых двух книг "Тихого Дона", переданные на выставку из ИМЛИ. Эти страницы считались утерянными при жизни писателя, а нашли их лишь накануне столетия со дня его рождения - когда в очередной раз поднялась волна сомнений в том, кто автор "Тихого Дона".

Все свои многочисленные государственные премии Михаил Александрович отдавал и раздавал. Исключением была Нобелевская премия 1965 года за "Тихий Дон". На выставке есть шолоховский фрачный костюм, и бирюзовое вечернее платье с норковым манто Марии Петровны Шолоховой...