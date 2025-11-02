Программу бесплатного проезда для льготников расширили в Подмосковье

В Подмосковье расширили список льготных категорий граждан, которые смогут бесплатно пользоваться пригородными маршрутами. Теперь бесплатный проезд доступен на линиях проекта «Москва-область» и других смежных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

© Вечерняя Москва

Как рассказал столичный заместитель мэра Максим Ликсутов, воспользоваться новой мерой поддержки смогут жители региона в возрасте до 60 лет, если у них есть социальная карта Московской области.

К льготным категориям отнесли ветеранов труда и военной службы, граждан предпенсионного возраста, а также получателей пенсий по законодательству России, включая тех, кто проходил службу в силовых ведомствах и имеет доход ниже удвоенного прожиточного минимума.

Чтобы активировать право на бесплатный проезд, необходимо обратиться в ближайший МФЦ Подмосковья и перекодировать социальную карту. После обновления данные начнут действовать в тот же день, передает Telegram-канал Дептранса.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что пенсионерам следует своевременно подавать заявления, чтобы оформить меры федеральной и региональной поддержки.