Синоптик рассказал о наступающей на Москву метеозиме

Метеорологическая зима начнется в столице в середине ноября. В город придут заморозки, среднесуточная температура упадет ниже нуля. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В телеграм-канале метеоролог отметил, что в Москве наступили последние осенние дни.

«Метеорологическая осень в Москве продолжится еще около 12 суток и в середине ноября стартует метеозима, то есть произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений!» — написал Тишковец.

По его словам, дожди сменятся мокрым снегом и снегом, начнутся заморозки, на дорогах появится гололедица. У автомобилистов в запасе есть 2 недели, чтобы «переобуться на зимние шины».

«Во второй половине текущего месяца атмосфера вступит в следующий, самый холодный в году климатический сезон», — подытожил синоптик.

