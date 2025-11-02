Жителям Москвы рассказали о погоде на следующей неделе

В предстоящий понедельник и вторник москвичей ждут дожди, но к концу недели распогодится, дни будут теплыми и сухими. Такой прогноз сделал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что в понедельник «скользнет» теплый атмосферный фронт, сопровождаемый многоярусной облачностью. В итоге днем ожидается небольшой дождь. Под утро будет +2…+5, днем +6…+9.

Во вторник, в День народного единства, температура также будет колебаться от +6 до +9 градусов. Ночью временами дождь, днем пройдет кратковременный ливень.

В среду немного распогодится. Будет туман, осадки маловероятны, +7…+10.

В четверг днем «усилится погожее влияние антициклона», и потеплеет до +8…+11.

В пятницу и выходные москвичей ждет не по сезону солнечная, сухая и теплая погода.