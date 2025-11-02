Куда пойти в Москве в День народного единства

4 ноября Россия будет отмечать День народного единства — государственный праздник, который символизирует сплоченность и силу нашего народа. Традиционно самые богатые, насыщенные и интересные мероприятия развернутся в Москве. Одновременно в городе будет работать больше десяти площадок, каждая из которых представит свою праздничную программу. О самых интересных из них — читайте в путеводителе «Парламентской газеты».

© Парламентская газета

ВДНХ: Роботы в народных костюмах и анимационный марафон

Основные мероприятия в сердце столицы — на ВДНХ — развернутся во вторник, 4 ноября. В 13:00 стартует масштабная экскурсия «Народное единство в символах архитектуры ВДНХ», участники которой осмотрят павильоны, посвященные разным регионам страны, фонтан «Дружба народов» и другие знакомые объекты. В 15:00 всем желающим расскажут о международных космических программах на экскурсии «Мир во Вселенной» в центре «Космонавтика и авиация». Причем организаторы обещают уделить внимание не только технологиям и инновациям, но и людям — специалистам со всех концов страны, которые проектируют и производят космические аппараты.

Кроме того, с 11:00 до 22:00 будет работать масштабная интерактивная выставка «Робостанция», где о традициях и образе жизни народов России расскажут при помощи современных технологий. Особой фишкой должны стать роботы в народных костюмах. Кстати, по словам организаторов, гости, пришедшие в традиционной русской одежде, получат скидку на билет.

Киноманов 4 ноября будут особенно ждать в Музее кино. С 13:00 там стартует масштабный показ мультипликационных фильмов — не только увлекательных, но и познавательных. В их число вошли «Сеча при Керженце», «Илья Муромец. Пролог» и «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А в 14:00 всем гостям представят исторический эпос «Минин и Пожарский».

Музей Победы: Этно-хор и встречи с любимыми актерами

В Зале полководцев Музея Победы на Поклонной горе 4 ноября состоится концерт любительских народных хоров Horosapiens FOLK, на котором можно будет познакомиться с музыкой и песнями народов России и мира, а также посмотреть на впечатляющие танцевальные номера под аккомпанемент живой инструментальной музыки. Не забыли организаторы, конечно, и об интерактивных форматах: на площадке музея состоится XXII кинофестиваль «Лучезарный Ангел», где все желающие смогут пройти мастер-класс по созданию собственного мультфильма и встретиться со всенародно любимыми актерами — звездой «Андрея Рублева» Юрием Назаровым и блистательным актером Федором Добронравовым.

Парк «Зарядье»: костюмы из кино и световое шоу

Сразу несколько примечательных выставок и экскурсий пройдут в парке «Зарядье». Так, например, в экспозиции проекта «КИНО|ОБРАЗ. От эскиза до экрана» будут представлены костюмы из фильмов и сериалов: «Этерны», «Мастер и Маргарита» и других. В 18:00 для всех желающих пройдет экскурсия в музее «Старый Английский двор», где расскажут о жизни английского купеческого дома на Варварке в XV — XVII веках и отношениях Англии с Московией.

Ну а в 21:00 состоится, пожалуй, самое впечатляющее и интересное событие вечера — масштабное световое шоу. Оно пройдет на территории кинетической конструкции «Матрешка Москвы». За 30 минут зрители совершат целое путешествие по разным регионам страны: от Арктики до Поволжья, Дальнего Востока, Кавказа и других, познакомятся с особенностями местной природы, культуры и быта. Визуальные эффекты обещают совместить с практическими: сама матрешка будет постепенно трансформироваться, отражая в каждом своем воплощении дух и культуру каждого региона.

Парки Москвы: концерты живой музыки и интерактивные спектакли

Свою программу на 4 ноября подготовили и ведущие московские парки: