Собянин рассказал, какой будет новая школа в районе Метрогородок

Новая школа, рассчитанная на 550 учеников, появится на Открытом шоссе около 1-го Иртышского проезда и Тагильской улицы в районе Метрогородок. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

По словам главы города, левое крыло учебного заведения займет начальная школа, а правое — средние и старшие классы. Он уточнил, что в центральной части здания оборудуют общие помещения, в том числе медицинские блоки и столовую. Около школы появится стадион с площадкой для спортивных игр. Кроме того, рядом построят детский сад с бассейном на 250 ребят.

— Со временем в Метрогородке появится и другая необходимая социальная инфраструктура. Сегодня этот район на востоке столицы активно развивается. Город совместно с девелоперами создаёт здесь все условия для комфортной жизни, — написал Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Недавно мэр рассказал, что в районе Хорошево-Мневники открылась новая школа на 775 мест. Учреждение построил инвестор в составе жилого квартала на Шелепихинской набережной, 36а. Площадь здания составляет почти 15 тысяч квадратных метров.