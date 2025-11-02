Сергей Собянин рассказал, какой будет новая школа в районе Метрогородок
Новая школа, рассчитанная на 550 учеников, появится на Открытом шоссе около 1-го Иртышского проезда и Тагильской улицы в районе Метрогородок. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы города, левое крыло учебного заведения займет начальная школа, а правое — средние и старшие классы. Он уточнил, что в центральной части здания оборудуют общие помещения, в том числе медицинские блоки и столовую. Около школы появится стадион с площадкой для спортивных игр. Кроме того, рядом построят детский сад с бассейном на 250 ребят.
Недавно мэр рассказал, что в районе Хорошево-Мневники открылась новая школа на 775 мест. Учреждение построил инвестор в составе жилого квартала на Шелепихинской набережной, 36а. Площадь здания составляет почти 15 тысяч квадратных метров.