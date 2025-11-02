Леус: Первые 20-градусные морозы отмечены в Европейской России ночью 2 ноября

Первые 20-градусные морозы зафиксированы на северо-востоке европейской части России. Так, ниже этой отметки опустилась температура воздуха в Ненецком автономном округе и Республике Коми, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Впервые в этом холодном сезоне 20-градусные морозы отмечены на северо-востоке европейской части страны.

Так, по словам синоптика, в поселке Елецкий в Республике Коми столбики термометров опустились до -21,1 градуса, а в Харъяге Ненецкого автономного округа - до -21,3 градуса.

Заморозки зафиксированы и в регионах Центральной России. В Тверской области температура воздуха опускалась до -3 градусов, в Ярославской и Ивановской - до -3,7 градуса. Во Владимирской области этой ночью отмечена самая низкая температура на территории Центрального федерального округа: -4 градуса.

В Москве и Московской области температурные показатели остались в основном в зоне положительных отметок. Из общей картины выбился только Талдом: там ночной минимум составил -1,5 градуса, отметил Михаил Леус.