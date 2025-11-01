Видимость упадёт до 200 метров: Москву накроет густой туман

Столичные власти предупреждают автомобилистов о сложных погодных условиях. Сегодня вечером, 1 ноября, с 20:00 часов, и до утра следующего дня, 10:00 часов 2 ноября, на Москву опустится густой туман. Из-за этого обстановка на дорогах ухудшится — видимость снизиться до 200–700 метров, сообщила пресс-служба столичного городского хозяйства.

В связи с этим всем, кто планирует поездки по городу в это время, рекомендовано проявлять максимальную внимательность. Специалисты советуют строго придерживаться разрешённой скорости и обязательно увеличить обычную дистанцию до впереди идущего транспорта.

Представители столичного главка МЧС России просят избегать любых резких манёвров, включая обгоны и перестроения. На этот же период, с 21:00 субботы до 09:00 воскресенья, Гидрометцентр России установил в столичном регионе жёлтый уровень погодной опасности.