Подмосковные энергетики усилили работу в праздничные дни

Компании "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" ввели дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в период длинных ноябрьских выходных, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"Подмосковные сетевые компании "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в ближайшие выходные, связанные с празднованием Дня народного единства. В период с 2 по 5 ноября 2025 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала предприятия", - говорится в сообщении.

В частности, для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей компании отменяют все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании.

Кроме того, организовано круглосуточное дежурство, заранее выполнены осмотры энергообъектов. В приоритете - бесперебойное электроснабжение мест массового отдыха, жилой и социальной инфраструктуры.

По данным министерства, для ликвидации возможных нештатных ситуаций в готовность приведены 370 бригад "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион", 931 единица спецтехники и 331 передвижной дизель-генератор.