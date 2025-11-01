В Москве выявили более 12 тыс. нарушений миграционного законодательства

Более 12 тыс. нарушений миграционного законодательства выявлено в ходе второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025" в Москве, принято решение о выдворении более 1,3 тыс. человек. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"Всего в рамках мероприятия сотрудниками полиции ГУ МВД России по г. Москве выявлено более 12 тыс. нарушений миграционного законодательства, из них более 8,3 тыс. иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и выезда, 1,3 тыс. - за несоблюдение правил пребывания", - сказал он.

Васенин пояснил, что проверки проводились в общественных местах Москвы: в точках общественного питания, хостелах и на строительных объектах. "За нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности привлечено к административной ответственности более 1 тыс. иностранных граждан, вместе с тем в отношении работодателей выявлено более 1,4 тыс. правонарушений, связанных с незаконным привлечением к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан", - отметил он, добавив, что в ходе проводимой комплексной работы выявлено 155 лиц, находящихся в розыске за совершение различных преступлений (21 - в федеральном, 134 - в международном), ко всем приняты предусмотренные законом меры.

"В отношении 2,7 тыс. иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы РФ, в том числе свыше 1,3 тыс. помещены в Центр временного содержания. В форме принудительного перемещения через государственную границу выдворено 803 приезжих, депортировано - 43. Кроме того, 6 тыс. иностранных граждан был запрещен въезд в Россию", - добавил Васенин.

Дела по итогам операции "Нелегал-2025"

Полицейские столичного главка в ходе мероприятия перекрыли каналы незаконной миграции, отметил он. Криминальные схемы, по словам Васенина, реализовывались работниками строительных компаний, которые способствовали нелегальному проживанию и трудоустройству иностранцев.

"Они легализовали более 3 тыс. иностранных граждан на основании подложных документов о трудоустройстве в фирме-однодневке. В связи с этим они имели возможность получать необлагаемую налогом зарплату, а их реальные работодатели - не выплачивать установленные законом страховые взносы", - пояснил начальник главка.

Выявленные правонарушители задержаны сотрудниками полиции. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), в отношении задержанных приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в период проведения мероприятия "Нелегал-2025" органами следствия и дознания ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 717 уголовных дел по нескольким статьям УК РФ: ст. 301 - за организацию незаконной миграции, ст. 114 - за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ст. 83 - за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в сфере миграции, ст. 219 - за различные преступления, совершенные иностранными гражданами.

Как рассказал Васенин, полицейские контролируют соблюдение иностранными гражданами правил использования новых механизмов миграционного учета трудящихся иностранцев, прибывших в Россию в безвизовом порядке. "В ходе операции были проверены иностранцы, использующие приложение "Амина", нарушителей привлекли к административной ответственности за отключение геолокации мобильных телефонов и предоставление ложных сведений о месте сна и отдыха", - сказал он, подчеркнув, что использование приложения "Амина" является обязательным условием для иностранцев, въезжающих в безвизовом порядке для осуществления трудовой деятельности в Москве и Московской области в период проведения эксперимента.

Отсутствие сведений о геолокации абонентского устройства иностранного гражданина более трех рабочих дней является основанием для снятия с миграционного учета. Нарушение условий эксперимента может стать основанием для внесения в реестр контролируемых лиц, привлечения к административной ответственности вплоть до выдворения с территории России, подытожил начальник глава.