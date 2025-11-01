Между Архызом и Москвой запущен прямой автобусный рейс

Регулярный беспересадочный автобусный рейс между Москвой и курортом Архыз в Карачаево-Черкесии запустили сегодня.

© «Это Кавказ»

«С 1 ноября путь в Архыз становится проще и комфортнее: запущен беспересадочный рейс Москва — Архыз — Москва. Время в пути — не более 20 часов», — сообщает пресс-служба курорта Архыз.

Автобусы из Москвы будут отправляться от Центрального автовокзала по четвергам и субботам в 21:30, а из Архыза — по субботам и понедельникам в 16:30.

Отмечается, что в пути транспорт совершит остановки в Ростове-на-Дону (10:30), Армавире (14:30), Ставрополе (16:30) и Черкесске (18:00).

Ранее сообщалось, что курорт Архыз вошел в число самых популярных мест для отдыха на Новый год. Согласно данным, средняя продолжительность бронируемой поездки составляет 3 ночи.