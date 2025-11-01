Начался прием заявок от бизнеса на участие в масштабном проекте "Зима в Москве"

На mos.ru стартовал прием заявок на участие в городском проекте "Зима в Москве". Предприниматели могут подать информацию в разделе "Время возможностей для бизнеса", сообщает портал мэра и правительства столицы.

© пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Участники смогут провести на своих площадках мероприятия, акции или предложить клиентам скидки. Тем, кто хочет представить свои товары в арт-павильонах "Сделано в Москве", нужно оформить заявку в личном кабинете на сайте проекта.

Как отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома, проекты "Зима в Москве" и "Лето в Москве" – это крупные платформы для развития бизнеса. Более половины участников летнего сезона сообщили о росте выручки и повышении узнаваемости бренда.

Поучаствовать могут московские компании из разных сфер: услуг, общепита, образования, творчества, торговли, индустрии красоты, культуры, спорта и гостиничного бизнеса.

Для этого нужно подготовить специальное предложение на выбор: бесплатное мероприятие, акцию с подарками или скидку не менее 25% на товары и услуги. В ответ город предоставит участникам медиапродвижение, рекламу через геосервисы и доступ к зимнему "Бизнес-боксу" – набору полезных инструментов для развития бизнеса от лидеров рынка.

Отмечается, что летом 2025 года более 1,5 тысячи предпринимателей провели свыше 5 тысяч мероприятий и акций. Среди них – владелец картинг-клуба "Диксодром" Дмитрий Гулев. Его первое участие в проекте со скидкой на заезды помогло значительно улучшить бизнес-показатели.

"Посещаемость картинга выросла более чем на треть, а выручка – на 25%: картинг посетили свыше 2,5 тысячи человек. Я убедился, что в подобных инициативах важно и нужно участвовать", – рассказал Гулев.

Подать заявку на размещение товаров в арт-павильонах "Сделано в Москве" могут предприниматели и компании любого масштаба – от ИП до крупного бизнеса. Главное условие – состоять в проекте.

При отборе учитывают сезонность товара, его ценовую категорию и соответствие тематике площадки. Уже в этом сезоне сотни местных брендов одежды, косметики, товаров для детей и дома смогут представить свою продукцию. Первый этап отбора продлится до 10 ноября.

Также в течение сезона будут проходить дополнительные отборы для обновления ассортимента в павильонах. Отмечается, что это одна из ключевых мер городской поддержки. Подать заявку можно через личный кабинет на сайте "Сделано в Москве".

В прошлом году в рамках "Зимы в Москве" впервые прошел зимний маркет местных товаров. В декабре на Болотной площади открылся "Маркет волшебства" и семь арт-павильонов в центре города, где более 500 местных производителей представили свою продукцию. Маркет посетили свыше 570 тысяч человек, а для гостей организовали более 3,5 тысячи бесплатных тематических мероприятий.

Проект "Сделано в Москве" объединяет более 7,5 тысячи местных производителей и предлагает свыше 36 тысяч товаров столичного производства. Участникам доступны бесплатные инструменты продвижения: размещение товаров на портале и в фирменных магазинах, реклама в СМИ и соцсетях, участие в выставках и городских маркетах.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках федеральной и городской программ. ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогает начинающим и действующим предпринимателям консультациями, образовательными мероприятиями и информацией о мерах господдержки.

"Зима в Москве" стартует 1 декабря. В этот раз она объединит более 400 городских площадок. В рамках проекта состоятся флагманские мероприятия, в том числе "Путешествие в Рождество", китайский Новый год, "Московская масленица" и "Усадьбы Москвы". Кроме того, для гостей будут открыты павильоны столичных локальных брендов "Фабрика подарков".