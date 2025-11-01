Собянин поздравил сотрудников Гормоста с 90-летием предприятия

Сегодня 90 лет исполнилось одному из старейших предприятий городского хозяйства Москвы - Гормосту. О его вкладе в развитие столицы на страницах своего блога рассказал Сергей Собянин.

© ТВ Центр

Как отметил мэр, еще в довоенное время Гормост участвовал в реализации Генерального плана реконструкции Москвы. Сегодня предприятие обслуживает большинство важнейших инженерных сооружений мегаполиса: мосты, путепроводы, развязки, транспортные тоннели, причалы, фонтаны и памятники.

За последние годы специалисты провели капитальный ремонт Большого Москворецкого и Большого Каменного мостов, участвовали в возрождении ВДНХ и Северного речного вокзала. А с 2022 года Гормост также активно восстанавливает инфраструктуру и жилье в ЛНР.