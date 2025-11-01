Собянин дал старт строительству метро от "Щелковской" до "Гольяново"

Сергей Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля от действующей станции "Щелковская" до будущей платформы "Гольяново" Арбатско-Покровской линии столичного метро.

"Гольяново наконец-то получит свою домашнюю долгожданную станцию метро. Десятки тысяч гольяновцев будут иметь станцию в шаговой доступности", – отметил мэр Москвы.

По его словам, "Щелковская" является одной из самых перегруженных станций в столице. После строительства "Гольяново" она разгрузится на 30%, а для 160 тысяч москвичей улучшится транспортная доступность.

"Надеюсь, к сентябрю 2028 года, за три года, эта ветка метро будет построена, станция будет построена, и запустим ее в строй", – добавил градоначальник.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, тоннелепроходческий комплекс "Галина" диаметром шесть метров пройдет 1,68 километра.

Тоннель расположится под улицами Уральской и Уссурийской, площадью Белы Куна и вдоль Гольяновского пруда. Начало проходки правого перегонного тоннеля намечено на февраль 2026 года.

После ввода "Гольяново" длина нового участка Арбатско-Покровской линии составит 2,6 километра. Конечная станция будет расположена вдоль Уссурийской улицы на пересечении с улицами Сахалинской и Хабаровской.

Ранее Собянин рассказал о завершении еще одного этапа строительства Рублево-Архангельской линии метро. В частности, специалисты перебрали тоннели на участке между "Шелепихой" и "Звенигородской".

Как уточнил глава города, это было необходимо для интеграции в новый радиус станций "Шелепиха" и "Деловой центр", входящих в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).