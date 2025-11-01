Ефимов: Новый учебный корпус на 400 мест возвели в Пресненском районе

Новый учебный корпус построили в рамках Адресной инвестиционной программы в Пресненском районе (ЦАО), его площадь превышает 7500 «квадратов». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© nsn.fm

«В центре Москвы завершилось строительство учебного корпуса на 400 мест. Возведение здания площадью боолее 7,5 тысячи квадратных метров — важный этап в развитии образовательной инфраструктуры Пресненского района. Учебный корпус расположен по адресу: Причальный проезд, дом 7. Он откроет дополнительные возможности для учащихся 8–11-х классов, повысив доступность и удобство обучения. Это уже вторая школа в Пресненском районе, построенная в рамках Адресной инвестиционной программы с начала года», – отметил вице-мэр.

Высота здания варьируется от трех до пяти этажей. Поблизости расположены современная жилая застройка, набережная с видом на Москву-реку, станция метро «Шелепиха» и остановки общественного транспорта.​​​​​​​ В свою очередь глава столичного Департамента гражданского строительства Алексей Александров заявил, что, помимо специализированных и универсальных учебных кабинетов, в школе находятся медиатека, лабораторно-исследовательские комплексы, пространство для мероприятий, гимнастический и спортивный залы, обеденный зал, медицинский блок, гардероб и зоны для отдыха. Суммарный перепад высот здесь составил 14 метров. На нижнем уровне территории находится зона для разгрузки продуктов для пищеблока.

Волнообразные парапеты на крыше дополняют облик здания, издалека похожего на вьющуюся ленту. Кроме того, футбольная и баскетбольная площадки расположены на прилегающей территории. Также здесь находится небольшой амфитеатр, а в рамках благоустройства выполнено озеленение.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об открытии новой школы на 775 мест в районе Хорошево-Мневники (СЗАО). Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».