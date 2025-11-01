Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" вышел на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы, заявил глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Запуск состава состоялся в электродепо "Аминьевское" в рамках "Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2025". По словам Запрягаева, главная цель проекта – привлечь внимание людей и привлечь людей на Дальний Восток.

"Благодаря "Дальневосточному экспрессу" мы уже восемь лет приближаем Дальний Восток к жителям столицы и гостям столицы <...> мы каждый вагон брендировали и постарались показать, наверное, самые и наиболее яркие возможности для самореализации людей в наших уникальных дальневосточных регионах", – указала глава КРДВ.

Поезд знакомит пассажиров не только с главными брендами и проектами Дальнего Востока России, но и с природой края. В частности, здесь представлены главные промышленные проекты, социальные и экономические программы, достижения, история и культура региона.

"Мы хотим рассказать москвичам и гостям столицы о прекрасной дальневосточной земле. О том, чем гордится и славится Дальний Восток", – добавил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Также в вагонах можно будет узнать о работе волонтеров и предприятий-резидентов ТОР "Патриотическая", которые создают транспортные средства, оборудование и снаряжение, отправляя их на передовую в зоне специальной военной операции.

Состав поможет узнать больше о вкладе региона в победу в Великой Отечественной войне, ознакомиться с исторической справкой и архивными фото, прочитать сведения о героях войны. В других вагонах можно узнать подробнее о создании комфортной городской среды, о программе "Гектар" и развитии технологий.

"Пусть поездка на "Дальневосточном экспрессе" станет для москвичей и гостей города началом захватывающего знакомства с безграничными возможностями Дальнего Востока для путешествий, учебы, работы и жизни", – отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Ранее в метро Москвы запустили тематический поезд, посвященный Карелии. Состав "Карелия – место, где возвращаются силы" курсирует также по Арбатско-Покровской линии. В его вагонах пассажиры узнают интересные факты о регионе, увидят фото карельской природы и достопримечательностей: музея-заповедника "Кижи", острова Валаам, горного парка "Рускеала".