Сервис «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru помог москвичам сдать более восьми тонн бумаги

Москвичи все активнее пользуются возможностью внести свой вклад в сохранение окружающей среды и экологично освободить квартиры, дачи и офисы от ненужных вещей. Исписанные тетради, давно прочитанные журналы и газеты, старые картонные коробки не должны отправляться на свалку, где они занимают много места и могут приводить к выделению вредных веществ в воздух, почву и воду.

© Mos.ru

Столичный сервис «Вывоз ненужных вещей» дает возможность в один клик вызвать специалистов и сдать макулатуру на экологичную переработку. Благодаря этой услуге жители Москвы избавились более чем от восьми тонн ненужной бумаги.

Абсолютным рекордсменом по вывозу стал картон. Чаще всего жители столицы сдают на переработку большие коробки из-под техники и мебели, а также много более мелких — из-под косметики и продуктов. Специалисты отмечают, что в случаях, когда проводится генеральная уборка, объем макулатуры может измеряться уже не килограммами, а десятками мешков.

Новая жизнь старых газет

Перед тем как оформить заявку, необходимо убедиться, что бумага первично отсортирована и подготовлена к забору специалистами. Простые правила упаковки не только удобны для переработчика, но и помогают экономить место и поддерживать порядок в помещении.

Так, коробки необходимо очистить от скотча, а листы бумаги — от файлов, скрепок и пружин. Старые журналы, каталоги или газеты рекомендуется складывать в стопки и перевязывать бечевкой. А листы бумаги — собирать в пустые коробки подходящего размера, чтобы они не мялись и не рассыпались.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что подать заявку на вывоз макулатуры через сервис «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru могут совершеннолетние жители всех округов Москвы со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. Оставить заявку можно в любое время.

Собранную макулатуру специалисты забирают и отвозят в сортировочный центр, где ее взвешивают, оценивают качество и разделяют по типам. Затем подготовленное сырье прессуют в плотные кипы весом до 500 килограммов, а потом отправляют на завод-переработчик, где старые тетради, блокноты или журналы обретают вторую жизнь.

Как происходит переработка

Самым распространенным методом переработки макулатуры является влажный метод. Бумагу загружают в огромные баки-гидроразбиватели с водой и перемешивают до образования жидкой бумажной массы.

Для удаления сторонних примесей используют сита, фильтры и специальные центрифуги, а от старой типографской краски избавляются с помощью специальных моющих средств. Из очищенной массы формируют новое бумажное полотно, которое затем сушат и сматывают в рулоны.

Из переработанной макулатуры производят крафт-пакеты, картонные коробки, писчую бумагу, лотки для яиц, салфетки и бумажные полотенца. Такие вещи абсолютно безопасны, поскольку сырье проходит полную очистку и обеззараживание. Кроме того, полученный материал может использоваться и в строительстве: старые газеты и журналы становятся основой для эковаты и такого кровельного материала, как рубероид.

Сервис «Вывоз ненужных вещей» позволяет москвичам освободить жилое пространство, снизить нагрузку на городские свалки и помочь природе. Это удобное и экологичное решение, чтобы превратить ненужную бумагу в ценный ресурс для изготовления новых вещей. Услуга по вывозу макулатуры осуществляется на платной основе и позволяет сдать до 300 килограммов в рамках одной заявки.

Кроме того, через сервис жители Москвы могут оформить заявку на вывоз ненужных книг и печатных изданий, которые подходят для дальнейшего использования. Для этого необходимо выбрать в классификаторе объект «Книги». Издания направят на социальные площадки, где они найдут новых владельцев.

Такие вещи вывозят бесплатно, минимальный объем при сдаче — от четырех больших сумок, коробок или восьми стандартных пакетов. Подробнее об этом можно узнать в материале mos.ru.

Сервис «Вывоз ненужных вещей» появился в октябре 2021 года. Его работу и развитие курируют столичные департаменты информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства, а также ГКУ «Новые технологии управления». Услуги по вывозу выполняют специализированные организации-партнеры.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Москва работает над вовлечением вторичных ресурсов в повторный оборот. Создан проект «Экоточки Москвы» — это контейнеры и пункты сбора, куда можно принести ненужные вещи: одежду, обувь, книги, шины, электробытовые приборы, блистеры от лекарств. На карте можно найти ближайшую экоточку, чтобы сдать отслужившие свой срок вещи. Собранное сырье идет во вторичное использование, на благотворительность, а также на переработку для выпуска новых полезных вещей. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы выступает агрегатором партнерской сети пунктов и контролирует передачу вторсырья для дальнейшего полезного использования.