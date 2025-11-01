«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве в ночь на 2 ноября

Гидрометцентр России сообщил о введении «желтого» уровня погодной опасности в Москве из-за тумана. Предупреждение начнет действовать вечером 1 ноября и продлится до утра следующего дня.

© Вечерняя Москва

— Туман. Период предупреждения с 21:00 1 ноября до 09:00 2 ноября. В ночные и утренние часы 2 ноября местами ожидается туман, — говорится в сообщении.

Такая же мера принята и в Московской области, передает сайт Гидрометцентра.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за осадков был объявлен 27 октября.

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее рассказала, что первый снег в Москве выпадет только в ноябре. При этом она посоветовала столичным автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что в шести федеральных округах страны ожидается теплый ноябрь. Так, температура выше нормы будет в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском округах России.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в столице теплая и влажная погода сохранится в начале ноября.