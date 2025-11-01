500 москвичей приступили к переселению в жилой комплекс по программе реновации на Варшавском шоссе

Равнозначные квартиры в жилом комплексе по адресу: Варшавское шоссе, дом 47/2, город предложил жителям двух соседних пятиэтажек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Более 470 москвичей из двух пятиэтажных домов в районе Нагатино-Садовники приступают к переселению в новостройку по адресу: Варшавское шоссе, дом 47/2. Это второй жилой комплекс, предназначенный для участников программы реновации в районе. Ранее в Нагатино-Садовниках документы на новые квартиры оформили более 420 жителей трех старых пятиэтажек. Всего здесь предстоит переселить около пяти тысяч горожан из 22 старых домов, — рассказал Владимир Ефимов.

Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут упростить процесс переселения, забронировав время осмотра квартир и заключения договоров через суперсервис «Переезд по программе реновации». Также через него можно направить электронные копии личных и правоустанавливающих документов, которые понадобятся для подготовки проекта договора на новое жилье. Если среди собственников есть несовершеннолетние дети, ограниченно дееспособные или недееспособные члены семьи, договор необходимо заверить нотариально. Город предоставляет такую возможность бесплатно: достаточно зарезервировать время и дату встречи с нотариусом при оформлении документов.

— Жители дома 47, корпусов 2 и 3, на Варшавском шоссе получили письма с предложениями равнозначных квартир и начали их осмотр в октябре. Оформить необходимые документы участникам программы помогают сотрудники Департамента городского имущества, которые работают в Центре информирования по переселению на первом этаже жилого комплекса. После завершения переселения на месте центра могут открыться магазины, кафе, аптека, пункты выдачи онлайн-заказов или другие предприятия сферы услуг и городские организации, которые дополнят инфраструктуру района и увеличат количество рабочих мест в Нагатино-Садовниках, — уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Расселяемые пятиэтажки стоят рядом с новостройкой, поэтому после переезда участникам программы не придется менять место учебы детей, переводиться в другую поликлинику или отказываться от посещения привычных магазинов и сервисных центров рядом с домом.

— Жилой комплекс на Варшавском шоссе состоит из одной секции, в нем 192 квартиры с улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 11 тысяч квадратных метров. В подъезде смонтированы лифты, оборудованы комната для консьержа, а также помещение для хранения колясок и велосипедов. Входные группы в новостройке сквозные, поэтому жители могут выйти как во внутреннюю часть двора с детской и спортивной площадками, так и во внешнюю. Для того чтобы переезд в новые квартиры для участников программы реновации был комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт для перевозки вещей. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать онлайн на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению, — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».