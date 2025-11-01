Выполнено благоустройство возле пересадочного узла «Домодедовская» на юге Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территории около пересадочного узла «Домодедовская» на юге Москвы. Работы охватили пространство возле метро, дублеры Каширского шоссе и Орехового бульвара, а также прилегающие внутридворовые проезды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Было убрано почти 13 километров воздушных линий, уложены кабели в канализацию, проложена ливневая система, обновлены тротуары и проезжие части, установлены новые энергоэффективные фонари, а также заменены устаревшие остановочные павильоны.
— Основной задачей было организовать удобные подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта, — подчеркнул Бирюков.
Также были отремонтированы детские и спортивные площадки, обновлено покрытие на футбольном поле, высажены 185 деревьев и обустроены почти 115 тысяч квадратных метров газона для улучшения визуального облика и комфорта жителей.