В Москве за сутки на каждый квадратный метр улиц выпало около одного ведра дождевой воды. Об этом в пятницу, 31 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на опорной метеостанции ВДНХ за последние 12 часов зарегистрировано 9 миллиметров осадков, на Балчуге и в Бутово — по 10 миллиметров при месячной норме в 70 миллиметров.

Специалист отметил в своем Telegram-канале, что в Подмосковье наибольшее количество осадков зафиксировали в Михайловском, Серпухове и Кашире — по 12 миллиметров, а также в Наро-Фоминске и Мелихово — по 13 миллиметров.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей города о том, что в Москве снег появится только в середине следующего месяца. В столице пока сохранится теплая погода.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что октябрь в столичном регионе завершается со средней температурой на полтора градуса выше нормы и с небольшим превышением осадков. При этом теплая и влажная погода сохранится в начале ноября.