В Москве прошли восьмые "Огарковские чтения"

30 октября 2025 года в Колонном зале Музея военной формы в Москве состоялась восьмая ежегодная конференция "Огарковские чтения". Мероприятие организовал Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) при поддержке МСП Банка и Специального технологического центра (СТЦ). Официальным спонсором выступила госкорпорация "Ростех".

Конференция названа в честь маршала Николая Огаркова - начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР (1977-1984), одного из самых заметных российских военных мыслителей второй половины XX века. Именно его идеи о технологическом перевооружении армии и концепции "революции в военном деле" стали предтечей многих современных подходов к планированию вооруженных сил.

В этом году "Огарковские чтения" вновь собрали представителей военного сообщества, науки и оборонной промышленности. Главная тема форума - развитие военных технологий и их влияние на характер современных конфликтов. Особое внимание было уделено вопросам стратегического прогнозирования, взаимодействия армии и промышленности, а также морально-психологическим аспектам военного дела.

Открыл конференцию директор ЦАСТ Руслан Пухов. Он напомнил, что "Огарковские чтения" задумывались как междисциплинарная площадка, где военные специалисты, ученые и инженеры обсуждают перспективы оборонного развития страны. "Задача форума - соединить стратегическую мысль с практическим опытом, технологическими возможностями и историческими уроками", - подчеркнул Пухов.

С приветственным словом выступил председатель оргкомитета конференции, генерал армии Юрий Балуевский, возглавлявший Генеральный штаб ВС России в 2004-2008 годах. Он отметил, что преемственность стратегической мысли и сохранение научной школы - ключевые условия для эффективного развития оборонного потенциала страны.

Первый доклад представил научный сотрудник ЦАСТ Георгий Пейкришвили. Его выступление, озаглавленное "Неоязычество как отголосок военной магии", было посвящено культурным и психологическим корням отношения человека к войне. По словам докладчика, неоязыческие и магические представления издавна сопровождали вооруженные конфликты, отражая внутренние противоречия человеческой природы - от мужества и жертвенности до жестокости и страха.

Эта тема получила развитие в выступлении заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанга Кипшидзе. Он отметил, что мифы о христианстве, не соответствующие историческим фактам, нередко способствуют распространению неоязычества - как набора обрывочных знаний, смешанных с фантазиями. В противовес этому, подчеркнул Кипшидзе, церковь видит в военном капелланстве инструмент гуманизации воинской среды.

"Присутствие капеланов - это не поддержка насилия, а забота о состоянии человеческой души", - сказал он.

К технологической повестке конференции обратился генеральный директор НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов. Его доклад был посвящен методологическим принципам формирования современной системы вооружения. Дутов подчеркнул, что развитие военных технологий не может происходить в отрыве от анализа реальных угроз и возможностей. Он обозначил несколько ключевых тенденций - интеллектуализацию систем, рост точности и персонализацию поражающих средств, а также необходимость тесной координации между министерством обороны, прикладной и фундаментальной наукой.

Большой интерес вызвало обсуждение книги Нормана Диксона "О психологии военной некомпетентности", впервые переведенной на русский язык в 2025 году Независимым центром оборонных исследований в Ереване при поддержке ЦАСТ. Доктор политических наук Арман Сагателян, научный редактор издания, отметил, что работа Диксона - уникальное исследование на стыке психологии, военной истории и организационного анализа. Она помогает понять, почему даже профессиональные армии совершают системные ошибки, и остается актуальной спустя почти полвека после первой публикации.

Современные вызовы и уроки региональных конфликтов были представлены в докладе старшего научного сотрудника ЦАСТ Юрия Лямина, посвятившего свое выступление двенадцатидневной войне между Ираном и Израилем. Он отметил, что задержка в принятии решений может привести к потере инициативы и тяжелым последствиям, а также подчеркнул важность развития подземной инфраструктуры, совершенствования систем ПВО и повышения устойчивости оборонной промышленности. Израильский эксперт и общественный деятель Яков Кедми дополнил выступление анализом израильской военной специфики и особенностей организации разведслужб.

Традиционно центральным событием конференции стала церемония вручения премии имени Огаркова. Лауреатом года стал Алексей Чадаев - основатель автономной некоммерческой организации "Ушкуйник" и организатор производства боевых беспилотников. Награду десятилетия получил Андрей Пинчук, политический деятель ДНР и бывший командир добровольческого отряда "Барс-13", исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса.

Завершила конференцию панельная дискуссия "Уроки специальной военной операции и будущие войны в Евразии". К предыдущим докладчикам присоединился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Эксперты обсудили стратегические, технологические и экономические аспекты будущих войн, а также вопросы развития вооружённых сил в условиях меняющейся глобальной архитектуры безопасности.

По итогам форума участники отметили, что "Огарковские чтения" сохраняют статус одной из ключевых экспертных площадок, объединяющих историю, стратегию и технологии. Обсуждение показало, что осмысление наследия маршала Огаркова остается актуальным - как ориентир для разработки современных подходов к обороне и национальной безопасности