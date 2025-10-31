Чем удивит акция «Ночь искусств» на ВДНХ?

Участников традиционной «Ночи искусств», к которой присоединилась и главная выставка страны ВДНХ, ждут тематические мероприятия, а также экскурсия-квест. Об этом сообщила мэрия Москвы.

© пресс-служба ВДНХ

3 ноября в 18:00 и 19:30 в рамках акции «Ночь искусств» можно бесплатно по предварительной регистрации посетить экскурсию «Столица искусств: образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне № 1 «Центральный» и узнать, как город менялся от столетия к столетию. Сама выставка в этот день будет работать бесплатно, а время ее работы продлено до 22:00.

В этот же день в 19:00, 21:00 и 23:00 состоится экскурсия-квест по территории выставки «Столица искусств: загадки ВДНХ». Для участия в ней также необходима предварительная регистрация. Гостям покажут архивные кинохроники, расскажут о легендарных павильонах выставки и дадут возможность разгадать множество загадок. По итогам мероприятия посетители, давшие больше всех правильных ответов, получат памятный приз.

К «Ночи искусств» на двух площадках ВДНХ присоединился и Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева. В павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» с 18:00 до 22:00 будет открыт променад «Жужжащий мир», где можно будет узнать много интересного о бабочках и жуках. А в павильоне № 31 «Геология» с 18:00 до 22:00 для всех желающих будет доступен променад «Живое и неживое». Вход в оба павильона по билетам.

Музей кино на ВДНХ также станет одной из центральных площадок акции «Ночь искусств». Гостей ждут показы фильмов, творческая встреча «В поисках ветра» с каскадером Евгением Богородским, мастер-классе «Какие мысли, какие сюжеты» с киноведом Алисой Мамедовой, а также увлекательные занятия для детей и взрослых.

В частности, в детском культурно-просветительском центре Музея кино в 13:00 и 14:00 состоится мастер-класс «Животные в кино: «Бременские музыканты»», где можно будет создать из природных материалов героев любимого мультфильма. Для большинства мероприятий потребуется предварительная регистрация.

