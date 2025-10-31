Стало известно, как учреждения работают в Москве в праздники с 2 по 4 ноября

С 2 ноября, воскресенья, по 4-е, вторник, в российской столице меняется график работы центров госуслуг, поликлиник, дворцов бракосочетания, учреждений соцзащиты и Главархива. Многие организации переходят на «праздничный» график.

Дворцы бракосочетания №1 и №4 работают 2 ноября по обычному графику, 3-го - по сокращенному, до 17:00. 4 ноября Дворцы бракосочетания закрыты. Офисы ЗАГС в центрах госуслуг «Мои документы» работают по графику офисов «Мои документы», но прием граждан сокращен на один час.

Что касается самих центров госуслуг, 2 и 3 ноября они открыты для посетителей. Время работы флагманских офисов - с 10:00 до 22:00, районных - с 08:00 до 20:00. 4 ноября – выходной день.

Взрослые поликлиники, подведомственные Департаменту здравоохранения, открыты в воскресенье, 2-го, с 09:00 до 16:00, в понедельник, 3-го, - с 09:00 до 18:00. Во вторник, 4 ноября, медицинские учреждения работают с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники в понедельник смогут принять маленьких пациентов каждый день с 09:00 до 15:00. При необходимости специалисты окажут помощь на дому в эти же часы во все праздничные дни. Кабинеты ОРВИ тоже работают 2-го, 3-го и 4-го с 09:00 до 15:00.

Молочно-раздаточные пункты не изменят график работы: получить питание можно с 06:30 до 15:00.

Женские консультации в воскресенье работают с 09:00 до 16:00, в понедельник - с 09:00 до 18:00. Во вторник, 4 ноября, с 09:00 до 16:00 пациентов примут лишь женские консультации и центры женского здоровья, имеющие не меньше десяти участков.

Травмпункты и государственные ветеринарные клиники работают без изменения графика.

Круглосуточную психологическую поддержку по-прежнему можно получить по номерам 051 (со стационарного телефона) и 8 (495) 051 (с мобильного).

Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов семей тоже работает без выходных, с 09:00 до 21:00.

Читальные залы Главархива Москвы закрыты с 2 по 5 ноября, 6-го они открываются в 12:00.