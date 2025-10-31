Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале ноября

Облачная погода с небольшим количеством дождей ожидается в Москве в начале ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

© Вечерняя Москва

Так, с 1 ноября в городе начнет формироваться область высокого давления. При этом до конца следующей рабочей недели в Москве сохранится температура от плюс 3 до плюс 5 градусов. Такой температурный режим выше нормы на 5-6 градусов.

— Сначала гребень высокого давления, а затем уже и мощный антициклон, который будет управлять погодой до конца следующей недели... Погода будет облачная, а дождей будет мало, — отметил Вильфанд в беседе с RT.

Конец октября обещает принести серость и дожди. Начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что ноябрь в Московском регионе порадует хорошей погодой.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила жителей города о том, что в Москве снег появится только в середине следующего месяца. В столице пока сохранится теплая погода.