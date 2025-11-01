Рыбные рынки "Москва – на волне" подготовили скидки ко Дню народного единства

Рынки "Москва – на волне" подготовили скидки на покупку популярных видов рыб и морепродуктов из разных регионов России ко Дню народного единства, который празднуется в стране 4 ноября. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

© пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Например, в период с 1 по 9 ноября горожанам предлагают купить магаданскую креветку, крымского саргана, мурманскую форель, курильского гребешка, якутского омуля, дальневосточного гольца и каспийского толстолобика со скидкой в размере 7%.

Продукция, которая представлена для покупателей по выгодным ценам, будет выделена на витринах специальными ценниками.

Горожанам напомнили о важности употребления рыбы. В частности, в магаданской креветке и курильском гребешке содержится легкоусвояемый белок и йод, который необходим для метаболизма. Их советуют готовить на гриле, добавлять в пасту, ризотто или подавать в виде сашими.

Полезным продуктом является и рыба голец, которую не нужно очищать. Именно поэтому ее можно приготовить в любом виде – запечь в духовке с дольками апельсина и розмарином или обжарить стейки в соевом соусе с чесноком и медом. Дополнить рацион можно омулем – северной рыбой, в которой содержится много витамина D. Ее можно употреблять в соленом и копченом виде. Помимо этого, из этого продукта можно сделать уху или запечь в фольге.

Помимо этого, покупателям советуют приготовить домашние чипсы из кожи и мякоти мурманской форели, в которой содержится много коллагена. Для этого рыбу нужно положить в духовку, настроить низкую температуру и добавить морскую соль с розмарином. При этом подобрать приправы горожанам помогут тоже на рынке.

На рынке представлен и крымский сарган. Эта рыба с удлиненным стреловидным телом и вытянутым рострумом является хорошим источником фосфора. Ее можно обжарить на гриле целиком, запечь в духовке или засолить. Диетическим вариантом станет каспийский толстолобик. Из него можно сделать стейки, котлеты, начинки для пирогов или тушеные блюда.

При этом теперь рыбу и морепродукты можно заказать с рынков "Москва – на волне" доставкой на дом. Для этого нужно открыть страницу рынков на mos.ru и нажать на кнопку "Заказать доставку" либо выбрать раздел на сайте сервиса доставки. После добавления товаров в корзину появится возможность выбрать время доставки и адрес.