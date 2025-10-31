На столичном речном маршруте "Новоспасский - ЗИЛ" появится новая остановка

В будущем году 3-й маршрут столичного регулярного речного электротранспорта "Новоспасский - ЗИЛ" продлят до причала "Красные холмы". Каким будет новый причал, расскажем в этом материале.

Новая остановка будет расположена на Краснохолмской набережной. Диаметр плавучего причала составит 10 м, он сможет вмещать до 40 пассажиров. А общая протяженность маршрута вырастет до 7 км вместо нынешних 5,4 км.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать регулярное речное движение в столице. В следующем году 3-й маршрут "Новоспасский - ЗИЛ" будет включать уже 7 остановок: продлим его до причала "Красные холмы". Сейчас новый плавучий причал перевозят в Москву из судоверфи в Перми", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Напомним, что новый речной маршрут связал 4 района города - Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье. Доступ к инновационному транспорту получили более 55 тыс. жителей. Кроме этого, улучшено транспортное облуживание территории бывшей промзоны ЗИЛ, где формируется новый городской район. Пассажиры совершили на электросудах маршрута №3 уже более 105 тыс. поездок.

Кстати, с 1 октября до 30 апреля на регулярном речном электротранспорте действуют "зимние тарифы". Подробнее о стоимости поездок, расписании и маршрутах можно узнать здесь.