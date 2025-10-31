Какие мероприятия пройдут ко Дню народного единства в районах столицы

На различных московских площадках пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. С 1 по 14 ноября для гостей подготовят викторины, квизы, различные мастер-классы и выставки, а также лекции о возникновении и традициях этого праздника. Об этом сообщили в префектурах административных округов Москвы.

В культурном центре «Созвездие» в районе Ново-Переделкино 5 ноября в 16:30 пройдет мероприятие для детей «Моя Родина — Россия». Там проведут интеллектуальные и спортивные эстафеты, викторины и квизы. 7 ноября в 19:00 в галерее «Крылатский орнамент» пройдут выступления солистов вокального ансамбля и клуба любителей бардовской песни, а также других исполнителей.

1 ноября в 14:00 библиотека № 25 имени Всеволода Иванова в районе Сокол организует мероприятие «Единым духом мы сильны». Для посетителей подготовили видеопрезентацию о народах России и викторину, также гости мероприятия прочитают стихи о России.

4 ноября в 13:00 в отделении «Юность» культурного центра «Гармония» в Восточном Дегунине начнется программа «Единение души» с музыкальными, хореографическими и театральными номерами.

Познакомиться с историей и поучаствовать в тематической викторине посетители также смогут на интерактиве «Вместе — целая страна!», который пройдет 5 ноября в 13:30 в библиотеке № 29 в Тимирязевском районе.

В честь праздника проект «Сделано в Москве» совместно со столичными предпринимателями подготовил развлекательную программу. 31 октября с 16:00 до 19:00 в магазине «Сделано в Москве» на территории районного центра «Место встречи «Байконур» проведут мастер-класс локального бренда мороженого, в рамках которого гости смогут создать десерт своими руками, а также больше узнать о любимом продукте.