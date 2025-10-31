Высадка деревьев началась на проспекте Академика Сахарова

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке деревьев на проспекте Академика Сахарова в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. Приступили к осенней высадке деревьев на обновленных проспекте Академика Сахарова, ул. Маши Порываевой и Комсомольской площади. В этом году в рамках благоустройства там была проложена новая трамвайная линия, соединившая площадь трех вокзалов с Бульварным кольцом. В общей сложности территории украсят порядка 190 крупномеров», – отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.

«Как и на многих других городских улицах, в качестве основной породы для озеленения выбрана мелколистная липа «паллида». Вдоль всего трамвайного маршрута от Комсомольской площади до Чистых прудов высадим около 160 таких деревьев возрастом 20–25 лет. На проспекте Академика Сахарова появятся остролистные клены, рябины и декоративные яблони. Кроме того, на Комсомольской площади и других участках обустроим зеленые островки из хвойников», – рассказал Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что деревья, которые высаживают в столице, выращиваются в специализированных питомниках, где они проходят специальную подготовку к пересадке. Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.