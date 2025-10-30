Москвичей призвали не отвлекаться на телефон за рулем из-за дождя

В связи с дождем московским водителям не следует отвлекаться на телефон во время движения по городским дорогам. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение вечера в некоторых районах Москвы будет идти дождь.

— Водителям рекомендуем: не отвлекаться на телефон во время движения; избегать резких маневров; заранее снижать скорость перед пешеходными переходами; для поездок по возможности использовать городской транспорт, — говорится в сообщении.

За ситуацией на столичных дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля Центра организации дорожного движения, передает Telegram-канал ведомства.

По данным столичном управления МЧС России, днем и вечером 31 октября в Москве и Московской области пройдет сильный дождь. Горожан и гостей столицы призвали проявлять внимательность, находясь за рулем автомобиля, избегать внезапных маневров и перестроений во время движения, а также не оставлять детей без присмотра.