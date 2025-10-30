Стало известно, когда испытают первый беспилотный поезд метро в Москве

Тестирование первого в России беспилотного поезда метро начнется в Москве в декабре 2025 года. Испытания будут проводиться без пассажиров в ночное время на Большой кольцевой линии, сообщили в столичном департаменте транспорта, сообщает SHOT.

Во время испытаний искусственный интеллект будет управлять разгоном, торможением и работой дверей поезда, а машинист будет осуществлять контроль за безопасностью движения. К концу 2026 года такие поезда смогут курсировать с интервалом 90 секундов в часы пик.

Внедрение беспилотных технологий стало частью стратегии развития цифровой инфраструктуры Москвы. Ранее в столице уже были запущены беспилотные трамваи, система оплаты проезда по биометрии и обработка обращений в call-центры с помощью искусственного интеллекта.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запуск беспилотного поезда в столичном метро возможен уже в конце 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить еще 60 станций метро.