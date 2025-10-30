На ВДНХ сформирован кластер из более чем 30 музейных площадок

С начала 2025 года более 7,5 млн человек посетили на ВДНХ музейные площадки. Речь идет о кластере из более чем 30 музеев и выставок, созданном на территории легендарного экспогородка в последние годы. Здесь размещаются как научно-технические музеи, посвященные атомной и космической отраслям, так и историко-гуманитарные проекты. И, конечно, выставки о настоящем и будущем Москвы. Запустевшие на долгие годы павильоны Выставки наконец ожили, наполнившись новыми смыслами, которые находят отклик и у детей, и у взрослых.

Было время, когда главной целью визита сюда было знакомство с последними новинками и достижениями в сельском хозяйстве и промышленности. Эта эпоха, казалось, завершилась в конце 1980-х, когда место достижений заняли «выставки-продажи» бытовой техники и других товаров. Но, к счастью, помрачение было лишь временным: с середины 2010-х Выставка вернула себе первоначальный смысл, и сюда вновь можно идти за последними российскими достижениями науки и техники.

Но не только за ними — в ходе реконструкции на Выставке появляется место для камерных, человеческих и трогательных инициатив — таких, как «Театр сказок» или Музей криптографии. В жизни они не менее важны, чем великие свершения. А посетители одинаково ценят грандиозные и камерные музеи и выставки. В числе самых популярных пространств Выставки в этом году — с одной стороны, инженерно-футуристические центр «Космонавтика и авиация» и музей «Атом». А с другой — в полной мере гуманитарные павильон «Макет Москвы» и музей славянской письменности «Слово».

— На ВДНХ расположено больше 30 музейно-выставочных площадок, — говорит заммэра столицы Наталья Сергунина. — Количество представленных экспонатов превышает 6,5 тысячи. Здесь можно погрузиться в историю, изучить устройство современного города, увидеть произведения искусства и шедевры отечественного кинематографа, узнать больше о многообразии природы и культурах разных народов.

Пять направлений — и, соответственно, маршрутов по выставочному городку — определили сейчас организаторы. На сайте Выставки они озаглавлены так: «Технология», «Общество», «Искусство», «Экология» и «Национальные культуры».

Безусловной «звездой» технологической тематики остается, как это привычно еще с советских годов, павильон «Космос» — ныне центр «Космонавтика и авиация». С начала 2025 года здесь побывали 430 тысяч человек. Вторую мощную технологическую экспозицию, музей «Атом», созданный «Росатомом», посетили еще больше людей: достигнут уровень в 800 тысяч человек.

Гуманитарные музеи и выставки не отстают. 475 тысяч человек пришли в этом году посмотреть на макет Москвы. Музей славянской письменности «Слово» принял 151 тысячу посетителей в павильоне №58 (бывшее «Земледелие», а еще раньше — «Украинская ССР»). Число гостей новой экспозиции Музея героизма в соседнем, 59-м, павильоне (бывшее «Зерно», до этого — «Московская область») почти достигло 100 тысяч человек.

Крупным выставочным залом стал и Центральный павильон. В нем в июле этого года завершился проект Третьяковской галереи, аудитория которого достигла 120 тысяч человек. Сейчас здесь проходит выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», с сентября на ней побывали уже 74 тысячи человек.

В этом году сформировался и биокластер. Действуют два крупных павильона — №31 «Геология» и №29 «Цветоводство и озеленение». А в будущем в строй войдут еще четыре объекта: выставка «Музей жизни» в павильоне №312, здесь будут систематизированы все направления современной биологии. Рядом, в павильоне «Пчеловодство», откроется выставка «Жужжащий мир» с энтомологической лабораторией. В павильоне «Лесная промышленность» создается выставка «Мир динозавров», а рядом можно будет посетить оранжерею с тропическими растениями.

Под эгидой выставки работает и большой экскурсионный центр — в этом году уже прошло около 13 тысяч экскурсий для 175 тысяч человек, а с начала года появилось 150 новых экскурсионных программ. А новое мобильное приложение «ВДНХ» стало универсальным помощником для любого посетителя: это и навигатор по выставке с режимом дополненной реальности, и персональные рекомендации, в том числе для семей с детьми, и голосовой гид.

Создание в рамках самого крупного в России экспогородка полноценного музейного кластера — с пространствами для постоянных филиалов крупных музеев и их временных выставок — вполне логично. В 2010-х годах этот городок, возвращенный Москве вместе с легендарным именем, стал неоценимым подспорьем для столичных музеев. Например, именно здесь долгое время содержалась значительная часть коллекции Политехнического музея, состоялись несколько его выставок — музей получил возможность полноценно работать, несмотря на возникавшие трудности с реконструкцией главного здания.

Одновременно возрождались традиционные павильоны — прежде всего космической и атомной промышленности, сейчас привлекающие сотни тысяч экскурсантов. А для некоторых музеев Выставка стала первой площадкой — как для музея Гаража особого назначения, расположенного в павильонах «животноводческой» части.

Оживленно здесь во время школьных каникул — например, с 28 октября по 1 ноября Музей городского хозяйства предлагает для школьников целую программу для знакомства с инженерными профессиями, так необходимыми городу. А в биокластере ребята изучают растения и насекомых даже поздней осенью.

Грандиозный экспогород, гордость Москвы и всей России, остается актуальным, сочетая классическую советскую архитектуру с современными решениями. И эта способность сочетать классику с новейшими технологиями, конечно, чисто московская черта: наша столица всегда этим отличалась.