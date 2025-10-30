В школах Москвы начали работать роботы

В трех учебных заведениях Москвы начали функционировать роботы-клинеры, о чем уведомил Telegram-канал департамента образования и науки города.

"В модернизированных школах №1514, №281 и №1387 теперь за чистотой следят автоматизированные уборщики. Интеллектуальные устройства выполняют влажную уборку напольных покрытий в зонах отдыха на всех уровнях, не мешая учебному процессу. В течение дня эти компактные помощники поддерживают порядок на площади, превышающей 4,8 тысячи квадратных метров", - сказано в публикации.

Уточняется, что во время перерывов между занятиями роботы сами направляются к зарядной станции для восполнения энергии и замены воды.